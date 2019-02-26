Göztepe gözünü kupaya çevirdi

Bornova Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçta, hakem Serkan Çınar düdük çalacak.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekibin yarı finale çıkabilmesi için müsabakadan 2 veya daha fazla farkla galip gelmesi gerekiyor. İzmir ekibinin 1-0 üstünlüğünde ise karşılaşma uzayacak.

Tur atlayacak ekip, Galatasaray-Hatayspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi Göztepe'de Lumor Agbenyenu'nun yanı sıra Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

Ligde istediği sonuçları alamayan ve 3-1 mağlup tamamlanan Trabzonspor maçının ardından teknik direktör Kemal Özdeş'le yollarını ayıran Göztepe, 23. haftanın ardından 15. sıraya kadar geriledi.

Kupadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçı için ilk antrenmanını 23 Şubat Cumartesi günü Kemal Özdeş yönetiminde yaptıktan sonra dün altyapı antrenörleri eşliğinde çalışan sarı-kırmızılı ekibin, yarınki karşılaşmaya yeni teknik direktörüyle çıkma ihtimali de bulunuyor.