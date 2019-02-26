26 Şubat 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe gözünü kupaya çevirdi

Göztepe'de hedef yarı final
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 Giriş Tarihi: 26.02.2019

, çeyrek final rövanş maçında yarın Malatyaspor'u ağırlayacak.

Bornova Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçta, hakem düdük çalacak.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekibin yarı finale çıkabilmesi için müsabakadan 2 veya daha fazla farkla galip gelmesi gerekiyor. ekibinin 1-0 üstünlüğünde ise karşılaşma uzayacak.

Tur atlayacak ekip, Galatasaray-Hatayspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Malatyaspor müsabakası öncesi 'de Lumor Agbenyenu'nun yanı sıra Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

Ligde istediği sonuçları alamayan ve 3-1 mağlup tamamlanan maçının ardından 'le yollarını ayıran Göztepe, 23. haftanın ardından 15. sıraya kadar geriledi.

Kupadaki Evkur maçı için ilk antrenmanını 23 Şubat Cumartesi günü Kemal Özdeş yönetiminde yaptıktan sonra dün altyapı antrenörleri eşliğinde çalışan sarı-kırmızılı ekibin, yarınki karşılaşmaya yeni teknik direktörüyle çıkma ihtimali de bulunuyor.

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