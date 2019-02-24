24 Şubat 2019, Pazar
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Sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kemal Özdeş ve ekibine devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
Özdeş ligdeki 7 maçın 2'sini kazanıp, 5'ini kaybetmişti. Özdeş'in yerine boşta olan Rıza Çalımbay'ın ismi geçiyor. Göztepe 27 Şubat'ta Y, Malatya'ya kupa çeyrek finalinde ağırlayacak..
Göztepe'de Kemal Özdeş'le yollar ayrıldı
Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 Giriş Tarihi: 24.02.2019
Göztepe, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Göztepe Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.
Sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kemal Özdeş ve ekibine devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
Özdeş ligdeki 7 maçın 2'sini kazanıp, 5'ini kaybetmişti. Özdeş'in yerine boşta olan Rıza Çalımbay'ın ismi geçiyor. Göztepe 27 Şubat'ta Y, Malatya'ya kupa çeyrek finalinde ağırlayacak..
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