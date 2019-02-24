24 Şubat 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Kemal Özdeş'le yollar ayrıldı

Ayrılık resmen açıklandı
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 Giriş Tarihi: 24.02.2019

, ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

ile yollarını ayırdı.

Sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kemal Özdeş ve ekibine devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Özdeş ligdeki 7 maçın 2'sini kazanıp, 5'ini kaybetmişti. Özdeş'in yerine boşta olan 'ın ismi geçiyor. Göztepe 27 Şubat'ta Y, 'ya kupa çeyrek finalinde ağırlayacak..
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