23 Şubat 2019, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’de Kemal Özdeş dönemi bitti

Göztepe’de Özdeş dönemi bitti
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 23.02.2019

’de evinde ’a 3-1 yenilerek düşme hattına iyice yaklaşan ’de eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör ’le yollar ayrıldığı öğrenildi.

Bugün sabah yapılan antrenmana çıkan deneyimli çalıştırıcı ardından Başkan 'le görüştü. Görüşmenin sonunda ayrılık kararı çıkarken, , Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde futbolcular ve personelle vedalaştı. Sarı-kırmızılıların çarşamba günü 'nda Evkur ile oynayacağı çeyrek final rövanş maçına altyapı antrenörlerinden biriyle çıkacağı ifade edildi.

'nin kısa süre içinde resmi açıklama yapacağı bildirildi. Bayram Bektaş'ın yerine 16'ncı haftada göreve başlayan Kemal Özdeş, Göztepe'de beklenen çıkışı gösteremedi. ekibiyle 8 lig maçına çıkan deneyimli çalıştırıcı 2 galibiyet elde ederken, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Özdeş'le vedalaşan yönetimin başta olmak üzere İbrahim Üzülmez, ve gibi isimlere yöneleceği kaydedildi.



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