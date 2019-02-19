19 Şubat 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’de kadro değişiyor

Göztepe’de kadro değişiyor
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 Giriş Tarihi: 19.02.2019

Spor Toto Süper Lig’de cuma günü ’u konuk etmeye hazırlanan ’de cezası biten oyuncuların yeniden takıma katılmasıyla ’in eli güçlenecek.

Geçtiğimiz hafta 'a kaybederek küme düşme hattıyla arasında 1 puanlık fark kalan 'de gözler karşılaşmasına çevrildi. Zorlu karşılaşmada galibiyetten başka bir sonucu aklının ucundan dahi geçirmeyen temsilcisi, alacağı 3 puanla yeniden üst sıralara tırmanmanın hesabını yapıyor. Kayserispor maçında kart cezaları sebebiyle forma giyemeyen oyuncuların yeniden takıma dönecek olması teknik heyeti sevindirirken, Trabzonspor maçı öncesinde 'in eli de bir hayli güçlendi.

FORVETTE DEĞİŞİM
Aytemiz Alanyaspor maçında gördükleri kartlar sebebiyle İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında kadroda yer alamayan orta saha oyuncuları Borges, Serdar Gürler ve cezalarını tamamladı. Teknik Direktör Kemal Özdeş'in, Trabzonspor karşısında üç oyuncuya da forma şansı vermesi beklenirken, Alpaslan, Halil ve Gouffran'a ise kulübe yolu gözüktü. Kayserispor önünde beklentilerin altında kalan Deniz Kadah'ın da kızağa çekilmesine kesin gözüyle bakılırken, deneyimli futbolcunun yerine Jerome ve Ghilas'tan biri forma giyecek. Özdeş'in sol bekte formayı kime vereceği ise merak konusu. edildikten sonra defansın solunu Lumor Agbenyenu'ya emanet eden deneyimli teknik adam, Kayserispor maçının devre arasında Ganalı oyuncunun yerine Berkan Emir'i oyuna almıştı.

YASİN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptıktan sonra performansında düşüş yaşayan Yasin Öztekin, Trabzonspor karşısında da takımının en büyük kozlarından olacak. Geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor forması da giyen Yasin, ligin ilk yarısında 'da oynanan ve takımının 2-1 kazandığı karşılaşmada Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu son olarak 12. haftada oynanan BB. Erzurumspor maçında rakip fileleri havalandırmıştı.

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