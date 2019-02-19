19 Şubat 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe evine güveniyor

Göztepe evine güveniyor
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 Giriş Tarihi: 19.02.2019

'de geçen hafta 'a daplasmanda 2-1 yenilerek düşme hattına iyice yaklaşan , kalan 12 maçın 7'sini evinde oynayacak.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta 'a daplasmanda 2-1 yenilerek düşme hattına iyice yaklaşan , kalan 12 maçın 7'sini evinde oynayacak. Fikstür avantajını elinde bulunduran sarı-kırmızılılar, özellikle alt sıralardaki en önemli rakipleri Akhisarspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Ankaragücü'nü konuk edecek. Korkulu rüya görmek istemeyen Göz-Göz, taraftarın desteğini arkasına alacak. Göztepe üst sıraları zorlayan , Kasımpaşa ve 'la da sahasında karşılaşıp, Konyaspor, , , ve deplasmanlarına çıkacak. Maksimum puanları alıp tehlikeli bölgeden bir an önce kurtulmayı amaçlayan ekibi evinde oynadığı 10 maçın 6'sını kazanıp 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Topladığı 25 puanın 19'unu Bornova Stadı'nda hanesine yazdıran Göztepe, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi 1-0, İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 2-0, ve Aytemiz Alanyaspor'u da 3-2 yenmeyi başardı. Bursaspor'la golsüz berabere kalan Göztepe, evinde Evkur , Medipol Başakşehir ve Galatasaray'a boyun eğdi. Cuma günü Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe'de kanat oyuncuları Serdar ve Yasin ile orta saha Borges'in cezalarını tamamlamaları teknik ekibi rahatlattı. Eli güçlenen teknik direktör 'in 3 futbolcuyu da Trabzonspor'a karşı 11'de sahaya çıkaracağı ifade edildi. Kayserispor yenilgisini telafi edeceklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Yeniden çıkışa geçeceğiz. Trabzonspor karşılaşmasından istediğimiz skoru alacağız" diye konuştu.

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