17 Şubat 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Kemal Özdeş: "Gole sevinirken mağlubiyet golünü kalemizde gördük"

Kemal Özdeş: Gole sevinirken gol yeik
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 17.02.2019

, "Tam rakibe bir şok yaşatacakken hemen ardından gol yemek bizim açımızdan üzücü. Gole sevinirken mağlubiyet golünü kalemizde gördük" dedi.

İ.M. , 'in 22. hafta maçında evinde 'yi ağırladı. Stadı'nda oynanan karşılaşma Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Göztepe , maç sonunda yaptığı açıklamasında, "Her iki takım da maçtan önce aynı puana sahipti. İlk golü yediğimiz zamana kadar istediğimiz oyunu oynarken, en etkili oldukları şekilde golü buldular. İlk devrenin son bölümlerinde daha doğru oynamaya başladık. İkinci yarı daha baskılı oynayarak pozisyon üretmeye çalıştık. Beraberlik golünü bulduk. Tam rakibe bir şok yaşatacakken hemen ardından gol yemek bizim açımızdan üzücü. Gole sevinirken mağlubiyet golünü kalemizde gördük" dedi.
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