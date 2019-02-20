20 Şubat 2019, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Trabzonspor'a kabus oldu

Göztepe Trabzonspor'a kabus oldu
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 Giriş Tarihi: 20.02.2019

Spor Toto 'de cuma günü 'la Bornova Stadı'nda kritik maçta kozlarını paylaşacak , son 1.5 sezonda rakibine kabus oldu.

Geçen sezon tam 14 yıl sonra yer aldığı 'de bordo-mavilileri 'de 3-2 yenen sarı-kırmızılılar, deplasmandan ise 0-0'lık beraberlikle döndü. Bu sezon ise ilk maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayan maçı Yasin'in golleriyle 2-1 kazanarak 'a ilk iç saha yenilgisini yaşattı.

Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto o maçta 'ın penaltı atışını çıkarıp alınan galibiyette başrol oynayan isimlerden biri oldu. Alt sıralardan kurtulma adına son derece önemli bir karşılaşmaya çıkacak İzmir ekibinde gözler teknik direktör 'e çevrildi. mağlubiyetinin ardından taraftarların eleştirilerine maruz kalan deneyimli teknik adamın, kötü sonuç halinde geleceğinin ciddi şekilde masaya yatırılabileceği de iddia edildi. Göz-Göz'de taraftarlar cuma günü takımı kamp yaptığı otelden konvoy eşliğinde stada uğurlayıp moral aşılamaya çalışacak.

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