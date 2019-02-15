15 Şubat 2019, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Sırada Kayseri var

Sırada Kayseri var
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 15.02.2019

galibiyetiyle moral bulan , ’ye de bilendi.

İkinci yarıda ilk galibiyetini Alanya karşısında alan 'de moraller yerinde. Başkan Vekili Talat Papatya, 'de de tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Papatya, "Bence maçındaki bütünleşmemiz 'ye örnek oldu. Bu ortam, birlik ve beraberlik her daim sürecek. Yeni stadımız tamamlanana kadar çok iddialı hedefler koymadık. Ancak her maçı kazanmak için oynadık. Bizim için en önemli maç önümüzdeki maçtır. Kayseri'de de tek düşüncemiz galip gelmek" diye iddialı konuştu.
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