15 Şubat 2019, Cuma
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Sırada Kayseri var
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Alanyaspor galibiyetiyle moral bulan Göztepe, Kayseri’ye de bilendi.
İkinci yarıda ilk galibiyetini Alanya karşısında alan Göztepe'de moraller yerinde. Başkan Vekili Talat Papatya, Kayseri'de de tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Papatya, "Bence Alanyaspor maçındaki bütünleşmemiz Türkiye'ye örnek oldu. Bu ortam, birlik ve beraberlik her daim sürecek. Yeni stadımız tamamlanana kadar çok iddialı hedefler koymadık. Ancak her maçı kazanmak için oynadık. Bizim için en önemli maç önümüzdeki maçtır. Kayseri'de de tek düşüncemiz galip gelmek" diye iddialı konuştu.
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