13 Şubat 2019, Çarşamba
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YÖNETİM RAHATLADI
Süper Lig'de ikinci devrede, ilk puanlarına ulaşan Göztepe, İzmir'de de 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde puanını 25'e yükselten İzmir ekibi, ateş hattından da biraz olsun uzaklaşarak moral kazanırken, eleştirilerin odağındaki yönetim de oldukça rahatladı. Ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapmadığı için sarı-kırmızılı taraftarların ağır tepkilerine maruz kalan Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu da, karşılaşma sonunda Alanyaspor zaferiyle büyük bir sevinç yaşadı.
Göztepe'de bahar
Giriş Tarihi: 11.02.2019
İzmir ekibi Ghilas’ın röveşatasıyla 4 maçlık kabusa son verirken, taraftarların hafta başından beri tesislere gelerek takıma verdikleri enerji, galibiyet olarak geri döndü
Göztepe'de bahar havası erken geldi. Ligde ikinci yarıya kötü bir giriş yapan ve ilk üç maçta sıfır çeken Göz-Göz, kupadaki Y.Malatya yenilgisiyle de takımda moraller alt üst oldu. Sahasındaki Alanya maçına böyle bir ortamda çıkan sarı-kırmızılılar, gol düellosu şeklinde geçen maçta son dakikalarda Ghilas'ın jeneriklik röveşatasıyla zafere ulaştı. Takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan Göztepeli futbolseverlerin hafta başından bu yana futbolculara verdiği destek ise 3 puan olarak döndü.
YÖNETİM RAHATLADI
Süper Lig'de ikinci devrede, ilk puanlarına ulaşan Göztepe, İzmir'de de 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde puanını 25'e yükselten İzmir ekibi, ateş hattından da biraz olsun uzaklaşarak moral kazanırken, eleştirilerin odağındaki yönetim de oldukça rahatladı. Ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapmadığı için sarı-kırmızılı taraftarların ağır tepkilerine maruz kalan Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu da, karşılaşma sonunda Alanyaspor zaferiyle büyük bir sevinç yaşadı.
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