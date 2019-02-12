13 Şubat 2019, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de bahar

Göztepe'de bahar
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 11.02.2019

ekibi ’ın röveşatasıyla 4 maçlık kabusa son verirken, taraftarların hafta başından beri tesislere gelerek takıma verdikleri enerji, galibiyet olarak geri döndü

'de bahar havası erken geldi. Ligde ikinci yarıya kötü bir giriş yapan ve ilk üç maçta sıfır çeken Göz-Göz, kupadaki Y.Malatya yenilgisiyle de takımda moraller alt üst oldu. Sahasındaki Alanya maçına böyle bir ortamda çıkan sarı-kırmızılılar, gol düellosu şeklinde geçen maçta son dakikalarda 'ın jeneriklik röveşatasıyla zafere ulaştı. Takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan Göztepeli futbolseverlerin hafta başından bu yana futbolculara verdiği destek ise 3 puan olarak döndü.

YÖNETİM RAHATLADI

'de ikinci devrede, ilk puanlarına ulaşan Göztepe, 'de de 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde puanını 25'e yükselten İzmir ekibi, ateş hattından da biraz olsun uzaklaşarak moral kazanırken, eleştirilerin odağındaki yönetim de oldukça rahatladı. Ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapmadığı için sarı-kırmızılı taraftarların ağır tepkilerine maruz kalan Başkan ve yönetim kurulu da, karşılaşma sonunda zaferiyle büyük bir sevinç yaşadı.
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