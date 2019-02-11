11 Şubat 2019, Pazartesi
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Göz-göz coştu bir kere
Giriş Tarihi: 10.02.2019
Kemal Özdeş: “Sıralama açısından çok önemli bir 3 puan. Kayseri’de de kazanacağız.”
Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, zor bir zamanda önemli bir maç kazandıklarını söyledi. Özdeş, "Taraftarımız hafta içinde tesislerimize gelerek pankartlarla bize çok güzel enerji verdi. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bulduğumuz golle çok önemli bir galibiyet elde ettik. Sıralama açısından çok önemli bir 3 puan. Bundan sonra kalan maçlarda çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kayserispor deplasmanında da kazanmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.
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