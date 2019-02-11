11 Şubat 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göz-göz coştu bir kere

Göz-göz coştu bir kere
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 10.02.2019

: “Sıralama açısından çok önemli bir 3 puan. ’de de kazanacağız.”

Göztepe , zor bir zamanda önemli bir maç kazandıklarını söyledi. Özdeş, "Taraftarımız hafta içinde tesislerimize gelerek pankartlarla bize çok güzel enerji verdi. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bulduğumuz golle çok önemli bir galibiyet elde ettik. Sıralama açısından çok önemli bir 3 puan. Bundan sonra kalan maçlarda çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. deplasmanında da kazanmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.
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