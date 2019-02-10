MA SONUCU l Göztepe 3 - 2 Alanyaspor l ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmayı Göztepe 3-2 kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, Alanyaspor konuk etti. Bornova İlçe Stadı'ndaki karşılaşmadan ev sahibi takım 3-2 galip ayrıldı.

Deniz Kadah ve Celso Borges'in golleriyle 2-0 öne geçen Göztepe, Tzavellaas ve Papiss Cisse'nin gollerine engel olamayınca skor 2-2'ye geldi. 89. dakikada Nabil Ghilas'ın röveşatayla attığı gol, Göztepe'ye 3 puanı getirdi.

90+1'de Serdar Gürler kırmızı kart gördü ve İzmir temsilcisini 10 kişi bıraktı.

Göztepe bu galibiyetle puanını 25'e çıkardı ve Süper Lig'de 10. sıraya yükseldi. 25 puanda kalan Alanyaspor ise 11. sırada yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada Göztepe savunmasından seken topla ceza yayı çizgisi üzerinde buluşan Djalma'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Beto topu ayaklarıyla çıkardı.



4. dakikada Djalma'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cisse'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



12. dakikada Fernandes'in ortasında Göztepe savunması bir an duraksadı. Topu önünde bulan Cisse'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.



20. dakikada son çizgiye inen Serdar'ın ortasında arka direkte Yasin'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Deniz Kadah kafayla ağlara gönderdi. 1-0



32. dakikada Andre Castro'nun sol kanattan ortasında, ceza sahası içinde Borges'in kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-0



36. dakikada Fernandes'in röveşatasında top az farkla dışarı çıktı.



42. dakikada Djalma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tzavelles kafayla topu ağlara yolladı. 2-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Efecan sağdan ortaladı, müsait durumdaki Ozan'ın kafasında top auta çıktı.



57. dakikada Djalma'nın ortaladığı topa Cisse vurdu, yakın direkte iyi yer tutan Beto topu kornere çeldi.



61. dakikada Tzavellas'dan çok şık bir çalımla kurtularak kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in vuruşunda Haydar gole izin vermedi.



72. dakikada Borges'in sağdan yaptığı ortaya Serdar kafayı vurdu, top kalenin üzerinden dışarı çıktı.



74. dakikada Djalma'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cisse'nin düzgün vuruşunda maça denge geldi.



89. dakikada Nabil Ghilas'ın harika rövaşatasında top ağlarla buluşurken, hakem Fırat Aydınus VAR odasından gelen uyarı sebebiyle pozisyonu saha kenarında bulunan televizyondan izledi ve golü verdi. 3-2



Stat: Bornova



Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx



GÖZTEPE: Beto xx, Gassama xx, Reis xx, Titi xx, Lumor xx, Poko xx (Alpaslan dk. 71 x), Borges xx (Gouffran dk. 80 x), Castro, Yasin xxx, Serdar xx, Deniz xxx (Ghilas dk. 83 x)

Yedekler: Göktuğ, Halil, Ngando, Yalçın, Berkan, Kadu, Tayfur

Teknik Direktör: Kemal Özdeş



AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar xx, Wanderson, Tzavellas xxx (Caulker dk. 90+3 ?), Nsakala xx, Welinton xx, Ceyhun xx, Ozan xx (Taha dk. 83 x), Djalma xxx, Efecan xx, Fernandes xx (Josef dk. 88 ?), Cisse xxx

Yedekler: Ufuk, Hasan, Caulker, Hakan, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Sergen Yalçın



Goller: Deniz Kadah (dk. 20), Borges (dk. 32), Ghilas (dk. 89) (Göztepe), Tzavellas (dk. 42) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Serdar (dk. 90+2) (Göztepe)

Sarı kartlar: Borges, Poko, Castro, Yasin, Serdar, Beto, Alpaslan (Göztepe), Welinton, Nsakala, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)