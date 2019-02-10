10 Şubat 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

‘Artık çıkışa geçeceğiz’

‘Artık çıkışa geçeceğiz’
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 09.02.2019

'de çıktığı son 3 maçı da kaybeden , bugün oynanacak Alanya karşılaşmasıyla nefes almak istiyor.

Göz-Göz'ün , rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu ifade ederek, "Taraftarımızın desteğiyle kazanacağımıza inanıyorum. Bu maçla birlikte çıkışa geçeceğiz" yorumunu yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Varsa yoksa zafer Varsa yoksa zafer
Avantaj Yeni Malatyaspor'da Avantaj Yeni Malatyaspor'da
Göztepe'den söz Göztepe'den söz
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör