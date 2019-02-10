10 Şubat 2019, Pazar
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‘Artık çıkışa geçeceğiz’
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Süper Lig'de çıktığı son 3 maçı da kaybeden Göztepe, bugün oynanacak Alanya karşılaşmasıyla nefes almak istiyor.
Göz-Göz'ün Teknik Direktörü Kemal Özdeş, rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu ifade ederek, "Taraftarımızın desteğiyle kazanacağımıza inanıyorum. Bu maçla birlikte çıkışa geçeceğiz" yorumunu yaptı.
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