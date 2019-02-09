09 Şubat 2019, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Varsa yoksa zafer

Varsa yoksa zafer
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Ligde son 3 maçından puan alamayan ve kupada da Yeni ’ya kaybeden , evinde ağırlayacağı karşısında mutlak 3 puan hedefliyor

'de yarın Alanya'yı konuk edecek galibiyetten başka bir sonucu aklının ucundan dahi geçirmezken, rakibi karşısındaki şanssızlığına da bu maçta son vermeyi amaçlıyor. Ligde son 3 maçını kaybeden ve kupada da 'dan eli boş dönen sarıkırmızılılar, son üç iç saha maçından da galibiyet çıkaramadı. maçıyla teknik direktörlük koltuğuna oturan , henüz kendi taraftarları önünde 3 puan siftahı yapamadı. Göztepe'yle çıktığı 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilen Özdeş kısa sürede eleştiri oklarının hedefi olurken, futbolcular da taraftarın tepkisini çekmeye başladı.
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