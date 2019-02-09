09 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Varsa yoksa zafer
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Ligde son 3 maçından puan alamayan ve kupada da Yeni Malatya’ya kaybeden Göztepe, evinde ağırlayacağı Alanyaspor karşısında mutlak 3 puan hedefliyor
Süper Lig'de yarın Alanya'yı konuk edecek Göztepe galibiyetten başka bir sonucu aklının ucundan dahi geçirmezken, rakibi karşısındaki şanssızlığına da bu maçta son vermeyi amaçlıyor. Ligde son 3 maçını kaybeden ve kupada da Malatya'dan eli boş dönen sarıkırmızılılar, son üç iç saha maçından da galibiyet çıkaramadı. Bursaspor maçıyla teknik direktörlük koltuğuna oturan Kemal Özdeş, henüz kendi taraftarları önünde 3 puan siftahı yapamadı. Göztepe'yle çıktığı 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilen Özdeş kısa sürede eleştiri oklarının hedefi olurken, futbolcular da taraftarın tepkisini çekmeye başladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!