29 Ocak 2019, Salı
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Göztepe golcü arıyor
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Göztepe, forvet transferi için düğmeye bastı.
Malatya'dan sonra G.Saray'a da yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Göztepe, ilk sezonunda 32 kez fileleri havalandırırken bu sezon sadece 20 gol atabildi. Elindeki golcülerden verim alamayan İzmir ekibinde, 3 gol atan İngiliz santrfor Jerome dışında katkı gelmemesi ve Ghilas'ın sakatlığıyla, transferin bitimine az bir süre kala forvet arayışlarına başlandığı öğrenildi. Teknik Direktör Kemal Özdeş'in de Ghilas'ın yokluğunda forvete ihtiyaç duyduğunu Başkan Mehmet Sepil'e ilettiği bildirildi.
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