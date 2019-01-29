29 Ocak 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe golcü arıyor

Göztepe golcü arıyor
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Göztepe, forvet transferi için düğmeye bastı.

Malatya'dan sonra G.Saray'a da yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Göztepe, ilk sezonunda 32 kez fileleri havalandırırken bu sezon sadece 20 gol atabildi. Elindeki golcülerden verim alamayan İzmir ekibinde, 3 gol atan İngiliz santrfor Jerome dışında katkı gelmemesi ve Ghilas'ın sakatlığıyla, transferin bitimine az bir süre kala forvet arayışlarına başlandığı öğrenildi. Teknik Direktör 'in de Ghilas'ın yokluğunda forvete ihtiyaç duyduğunu Başkan 'e ilettiği bildirildi.

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