Kemal Özdeş: "Mağlubiyeti hak etmedik"
Sahasında Galatasaray’a kaybeden Göztepe’de Teknik Direktör Kemal Özdeş, maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Oyuna iyi başladıklarını belirten Özdeş, "Böyle ağır bir sahada mücadele eden iki takım oyuncularını kutluyorum. İlk 35 dakika istediğimiz gibi geçti. Pozisyon vermeden savunma arkasına gitme isteğimiz bizi etkin kıldı. Son 10 dakika biraz daha sıkıntı yaşadık. İkinci yarıda zemine uygun oynamayı hedefledik. Penaltıyı atmış olsak rakip güvensiz oynayacaktı. Futbolda bunlar var. Sahipsiz bir topu kazanamamak savunmada yerleşim problemine sebep oldu ve bir gol yedik. Oyuncularım geri dönmek için mücadele etti ama olmadı. Ben oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. İki haftadır hak etmediğimiz şekilde kaybediyoruz. Bu performansımızın üzerine koyarak vazgeçmeden devam etmeliyiz" dedi.
Özdeş sakatlanarak oyundan çıkan Gassama'nın bileğinde sorun olduğunu ve son durumunun yarın belli olacağını sözlerine ekledi.
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