Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasının açılış maçından Fenerbahçe, konuk ettiği Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Ayew ve Moses attı.

Fenerbahçe bu galibiyet ile puanını 23'e yükselterek 12.sıraya yükseldi. Göztepe ise 22 puanda kalarak 13.sıraya geriledi.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe karşısında ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendikleri maçın kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaptı.

Sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yerine ilk 11'de İsmail Köybaşı forma giydi.

YENİ TRANSFERLER YEDEK

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Victor Moses, maça yedek kulübesinde başladı.

Transferin son 2 gününde kadroya dahil olan Tolgay ve Serdar, yedekler arasında yer aldı. Moses de Evkur Yeni Malatyaspor maçında olduğu gibi yine yedek kulübesinde şans bekledi.

Fenerbahçe'nin transferin son saatlerinde renklerine kattığı Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ise takımla henüz antrenmana çıkmadığı için kadroya alınmadı.

SERDAR VE TOLGAY'A DESTEK

Tribünlerin tamamına yakınını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'dan gelen Serdar Aziz ile Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Karşılaşma öncesi yapılan ısınmada Serdar Aziz ve Tolgay Arslan tribünlere çağrıldı. İki futbolcu da tribünlere giderek taraftarları selamladı.

Serdar Aziz, tribünlere giderken eşofmanındaki Fenerbahçe armasını öptü. Taraftarlar aynı hareketi Tolgay'dan da istedi. Bunun üzerine Tolgay da armayı öperek taraftara karşılık verdi.

SLIMANI KADRODA

Fenerbahçe'nin Cezayirli santrforu İslam Slimani, kadroya alındı.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında, transfer görüşmelerinde bulunduğu için kadroya alınmayan Slimani, takımda kaldı ve Göztepe karşısında kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Martin Skrtel, sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım ile sakatlığı olan futbolcular Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, kadroda yer almadı.