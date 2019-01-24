24 Ocak 2019, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Göztepede Galatasaray mesaisi başladı
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 Giriş Tarihi: 24.01.2019

ekiplerinden , 26 Ocak Cumartesi günü oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

son 16 turunda dün 'u yenerek adını çeyrek finale yazdıran , ligdeki maçının hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör yönetimindeki idmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, hücum varyasyonlarıyla tamamlandı.

Göztepe'de bugün resmi sözleşme imzalanan Lumor Agbenyenu, ilk antrenmanına çıktı.

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