24 Ocak 2019, Perşembe
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Göztepe Agbenyenu’yu açıkladı
Giriş Tarihi: 24.01.2019
Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında 26 Ocak Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşacak olan Göztepe, aradığı sol beki Portekiz’de buldu. Sarı-kırmızılılar, Sporting Lizbon’dan Agbenyenu’yu kiraladı.
Berkan Elvan'ın dışında sol beki bulunmayan Göztepe, bu bölgeyi Ganalı Agbenyenu'yla güçlendirdi. İzmir temsilcisi, Sporting Lizbon'da forma giyen 22 yaşındaki Lumor Agbenyenu'yu sezon sonuna kadar satış opsiyonuyla birlikte kiraladı. Agbenyenu, Wassaman United, Porto, Portimonense ve 1860 Münih'te de forma giydi.
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