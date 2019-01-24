24 Ocak 2019, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Agbenyenu’yu açıkladı

Göztepe transferi açıkladı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 24.01.2019

19. hafta maçında 26 Ocak Cumartesi günü 'la karşılaşacak olan , aradığı sol beki Portekiz’de buldu. Sarı-kırmızılılar, ’dan Agbenyenu’yu kiraladı.

Berkan Elvan'ın dışında sol beki bulunmayan , bu bölgeyi Ganalı Agbenyenu'yla güçlendirdi. temsilcisi, 'da forma giyen 22 yaşındaki Lumor Agbenyenu'yu sezon sonuna kadar satış opsiyonuyla birlikte kiraladı. Agbenyenu, Wassaman United, Porto, Portimonense ve 1860 Münih'te de forma giydi.
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