22 Ocak 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Ghilas 3 hafta forma giyemeyecek

Göztepeye Ghilas şoku
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 22.01.2019

ekiplerinden 'de 'ın, 3 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan 'ın tetkiklerinde, sağ uyluk ön adalesinde zorlanma ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Tedavisine başlanan futbolcunun 3 hafta süreyle forma giyemeyeceği kaydedildi.



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