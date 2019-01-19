19 Ocak 2019, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’de hedef zafer

Göztepe’de hedef zafer
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 18.01.2019

İkinci yarıyı Yeni ’da açacak olan Göz-Göz, evinde 6 maçtır yenilmeyen güçlü rakibine bilendi

'in iki renktaş ekibini karşı karşıya getirecek maçta , 'da puan arayacak. Sarı-kırmızılılar, 2. yarıya 22 puanla 10. basamakta girerken, ilk yarının flaş ekiplerinden olan Y.Malatya ise topladığı 29 puanla 3. sırada yer buldu. İlk yarıyı deplasmanda 3-0'lık Ankaragücü zaferiyle tamamlayan ekibi, sahasında 6 maçtır bileği bükülmeyen güçlü rakibini devirmenin planlarını yaparken, 2 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Kupada deplasmanında 2-0'lık yenilgiden dönüp 3-3'lük skora imza atan Göztepe'de Teknik Direktör Kemal Özdeş, aynı futbolu Malatya'da da sergileyip, galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Özdeş, "İkinci yarıya iyi hazırlandık. Sıkı çalışmamızın meyvesini Malatya'da toplamak istiyoruz" diye iddialı konuştu.

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