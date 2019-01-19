Göztepe’de hedef zafer
İkinci yarıyı Yeni Malatya’da açacak olan Göz-Göz, evinde 6 maçtır yenilmeyen güçlü rakibine bilendi
Süper Lig'in iki renktaş ekibini karşı karşıya getirecek maçta Göztepe, Malatya'da puan arayacak. Sarı-kırmızılılar, 2. yarıya 22 puanla 10. basamakta girerken, ilk yarının flaş ekiplerinden olan Y.Malatya ise topladığı 29 puanla 3. sırada yer buldu. İlk yarıyı deplasmanda 3-0'lık Ankaragücü zaferiyle tamamlayan İzmir ekibi, sahasında 6 maçtır bileği bükülmeyen güçlü rakibini devirmenin planlarını yaparken, 2 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Kupada Antalya deplasmanında 2-0'lık yenilgiden dönüp 3-3'lük skora imza atan Göztepe'de Teknik Direktör Kemal Özdeş, aynı futbolu Malatya'da da sergileyip, galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Özdeş, "İkinci yarıya iyi hazırlandık. Sıkı çalışmamızın meyvesini Malatya'da toplamak istiyoruz" diye iddialı konuştu.
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