16 Ocak 2019, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe umut verdi

Göztepe umut verdi
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 16.01.2019

'de cumartesi günü 'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla ikinci yarıya başlayacak , Son 16 Turu'nda karşısında gösterdiği performansla umut dağıttı.

Turun ilk maçında deplasmanında terleyen sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılıp avantajı cebine koydu. As ve yedek futbolculardan kurulu bir kadroyla mücadele eden 'nin pozitif futbolu zorlu öncesi camiayı sevindirdi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan ancak ikinci 45 dakikalık bölümde hücumda oldukça etkili bir görüntü çizen temsilcisinde yeni ise forma giymedi. Ngando, Kadu ve Borges'in golleriyle istediği skoru alan Göztepe, rakibiyle 23 Ocak Çarşamba günü Bornova Stadı'nda rövanş müsabakasına çıkacak.

İkinci yarı öncesi Antalya Belek'te yaptıkları kampın oldukça verimli geçtiğini belirten teknik direktör , yeni yılın ilk maçında takımının sergilediği futboldan memnun kaldığını dile getirdi. Avantajlı bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "İlk yarıda skoru biz bulacakken, kalemizden 2 gol birden gördük. Antalyaspor'un kapalı savunmasını aşmak adına devre arasında planlar yaptık. Bu planımız sonucunda 2-0'dan skoru 2-2'ye getirdik. Oyunu son ana kadar sürdürmek önemliydi. Oyuncularım bunu başardı. Amacımız avantajı kullanıp adımızı çeyrek finale yazdırmak. Bu sezon ligde hem üst sıralarda olacağız hem de kupayı sonuna kadar kovalayacağız" yorumunu yaptı.

GÖZTEPE İSTEDİ, İSTANBUL KAPTI

Göztepe'nin transfer döneminde kadrosuna dahil etmek istediği genç futbolcuları takımları aldı. Bursaspor'la yollarını ayıran 23 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir ve 'ta top koşturan 19 yaşındaki orta saha Muhayer Oktay'la ilgilenen sarı-kırmızılılar, transferde istediği sonucu alamadı. Emre, Galatasaray'la Muhayer ise Beşiktaş'la resmen anlaştı. Şu ana kadar temsilcisi Huesca'dan kanat oyuncusu Serdar Gürler'e imza attıran İzmir temsilcisi, yabancı bir sol bek alıp takviye çalışmalarını noktalayacak.


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