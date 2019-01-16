Göztepe umut verdi

Turun ilk maçında Antalyaspor deplasmanında terleyen sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılıp avantajı cebine koydu. As ve yedek futbolculardan kurulu bir kadroyla mücadele eden Göztepe'nin pozitif futbolu zorlu ikinci yarı öncesi camiayı sevindirdi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan ancak ikinci 45 dakikalık bölümde hücumda oldukça etkili bir görüntü çizen İzmir temsilcisinde yeni transfer Serdar Gürler ise forma giymedi. Ngando, Kadu ve Borges'in golleriyle istediği skoru alan Göztepe, rakibiyle 23 Ocak Çarşamba günü Bornova Stadı'nda rövanş müsabakasına çıkacak.

İkinci yarı öncesi Antalya Belek'te yaptıkları kampın oldukça verimli geçtiğini belirten teknik direktör Kemal Özdeş, yeni yılın ilk maçında takımının sergilediği futboldan memnun kaldığını dile getirdi. Avantajlı bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "İlk yarıda skoru biz bulacakken, kalemizden 2 gol birden gördük. Antalyaspor'un kapalı savunmasını aşmak adına devre arasında planlar yaptık. Bu planımız sonucunda 2-0'dan skoru 2-2'ye getirdik. Oyunu son ana kadar sürdürmek önemliydi. Oyuncularım bunu başardı. Amacımız avantajı kullanıp adımızı çeyrek finale yazdırmak. Bu sezon ligde hem üst sıralarda olacağız hem de kupayı sonuna kadar kovalayacağız" yorumunu yaptı.

GÖZTEPE İSTEDİ, İSTANBUL KAPTI

Göztepe'nin transfer döneminde kadrosuna dahil etmek istediği genç futbolcuları İstanbul takımları aldı. Bursaspor'la yollarını ayıran 23 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir ve Fortuna Düsseldorf'ta top koşturan 19 yaşındaki orta saha Muhayer Oktay'la ilgilenen sarı-kırmızılılar, transferde istediği sonucu alamadı. Emre, Galatasaray'la Muhayer ise Beşiktaş'la resmen anlaştı. Şu ana kadar İspanya La Liga temsilcisi Huesca'dan kanat oyuncusu Serdar Gürler'e imza attıran İzmir temsilcisi, yabancı bir sol bek alıp takviye çalışmalarını noktalayacak.