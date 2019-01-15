15 Ocak 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Sokol Cikalleshi ile yollar ayrıldı

Göztepede Sokol Cikalleshi ile yollar ayrıldı
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019

ekiplerinden 'de, sezon başı 'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübünden yapılan açıklamada, Cikalleshi ile yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde, oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Cikalleshi'ye teşekkür edilen açıklamada, futbol kariyerinde başarılar dilendi.

Bu sezon ligde ve kupada sarı-kırmızı formayla 10 maça çıkan Cikalleshi, kupada 2 gol kaydetti.

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