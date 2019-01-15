Göztepede Sokol Cikalleshi ile yollar ayrıldı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Cikalleshi ile yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde, oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Cikalleshi'ye teşekkür edilen açıklamada, futbol kariyerinde başarılar dilendi.

Bu sezon ligde ve kupada sarı-kırmızı formayla 10 maça çıkan Cikalleshi, kupada 2 gol kaydetti.