Göztepede Sokol Cikalleshi ile yollar ayrıldı

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Göztepe'de Sokol Cikalleshi ile yollar ayrıldı
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, sezon başı Osmanlıspor'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Sokol Cikalleshi ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Cikalleshi ile yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde, oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.
Cikalleshi'ye teşekkür edilen açıklamada, futbol kariyerinde başarılar dilendi.
Bu sezon ligde ve kupada sarı-kırmızı formayla 10 maça çıkan Cikalleshi, kupada 2 gol kaydetti.
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