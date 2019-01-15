15 Ocak 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'ye Baba sol bek

GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 14.01.2019

ekibi sakat olan Traore’nin yerine kiralık oynadığı ’den ’ye geri dönecek ’nın peşinde

, sol bek transferi için de düğmeye bastı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fildişili sol bek Adama Traore'nin yerine daha iyi bir oyuncu almayı planlayan sarı-kırmızılılar, rotasını İngiltere'ye çevirdi. ekibinin bonservisi 'de olan ve 04'te kiralık oynayan 'yı radarına aldığı öğrenildi. Almanya'da umduğunu bulamayan Baba'nın Ada'ya geri gönderileceği kaydedildi. Schalke'de ligde sadece 2 ve toplamda 4 maça çıkabilen genç sol bekin yeniden kiralanacağı belirtildi. İngiliz deviyle temas kuran sarı-kırmızılı kurmayların, Ganalı futbolcuyu kiralamak için şartları zorladığı ifade edildi. Öte yandan teknik direktör 'in, ilk yarıda şans bulamayan Ghilas'ı kadroda tutup Cikalleshi'yi gönderme kararı aldığı bildirildi. Özdeş'in, iyi bir golcü transferiyle birlikte forvette Jerome, Ghilas ve Serdar Gürler'le hücum hattını kurmayı düşündüğü aktarıldı.

Adebayor ve Cano sırada

Cikalleshi'yi gönderip yabancı kontenjanı sorununu çözmeyi planlayan Göztepe, Başakşehir'den Adebayor ile alternatifi olarak Kolombiya'da Independiente Medellin'den ayrılan Arjantinli santrfor Cano için gün sayıyor. Togolu yıldız için Başakşehir Başkanı ile görüşmelerini sürdüren Başkan 'in, Adebayor transferini birkaç gün için de neticelendirmesi bekleniyor.

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