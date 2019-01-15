Göztepe'ye Baba sol bek
İzmir ekibi sakat olan Traore’nin yerine kiralık oynadığı Schalke’den Chelsea’ye geri dönecek Abdul Rahman Baba’nın peşinde
Göztepe, sol bek transferi için de düğmeye bastı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fildişili sol bek Adama Traore'nin yerine daha iyi bir oyuncu almayı planlayan sarı-kırmızılılar, rotasını İngiltere'ye çevirdi. İzmir ekibinin bonservisi Chelsea'de olan ve Schalke 04'te kiralık oynayan Abdul Rahman Baba'yı radarına aldığı öğrenildi. Almanya'da umduğunu bulamayan Baba'nın Ada'ya geri gönderileceği kaydedildi. Schalke'de ligde sadece 2 ve toplamda 4 maça çıkabilen genç sol bekin yeniden kiralanacağı belirtildi. İngiliz deviyle temas kuran sarı-kırmızılı kurmayların, Ganalı futbolcuyu kiralamak için şartları zorladığı ifade edildi. Öte yandan teknik direktör Kemal Özdeş'in, ilk yarıda şans bulamayan Ghilas'ı kadroda tutup Cikalleshi'yi gönderme kararı aldığı bildirildi. Özdeş'in, iyi bir golcü transferiyle birlikte forvette Jerome, Ghilas ve Serdar Gürler'le hücum hattını kurmayı düşündüğü aktarıldı.
Adebayor ve Cano sırada
Cikalleshi'yi gönderip yabancı kontenjanı sorununu çözmeyi planlayan Göztepe, Başakşehir'den Adebayor ile alternatifi olarak Kolombiya'da Independiente Medellin'den ayrılan Arjantinli santrfor Cano için gün sayıyor. Togolu yıldız için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşmelerini sürdüren Başkan Mehmet Sepil'in, Adebayor transferini birkaç gün için de neticelendirmesi bekleniyor.
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