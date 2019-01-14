14 Ocak 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Antalyaspor'a konuk olacak

Göztepe Antalyaspora konuk olacak
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

, son 16 turu ilk maçında yarın 'la karşılaşacak.

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren , yarın son 16 turunun ilk karşılaşmasında 'a konuk olacak. Antalyaspor ile Göztepe arasında Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem düdük çalacak.

Müsabakanın rövanşı 23 Ocak Çarşamba günü 'de oynanacak.

Göztepe'de henüz lisansı çıkartılmayan Serdar Gürler'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Çinemre forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Lamine Gassama'nın durumu da maç saatinde belli olacak.

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