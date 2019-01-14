Göztepe Antalyaspora konuk olacak

Göztepe Antalyaspor'a konuk olacak
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Antalyaspor'la karşılaşacak.
İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk karşılaşmasında Antalyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor ile Göztepe arasında Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Müsabakanın rövanşı 23 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.
Göztepe'de henüz lisansı çıkartılmayan Serdar Gürler'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Çinemre forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Lamine Gassama'nın durumu da maç saatinde belli olacak.
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