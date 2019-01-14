Göztepe’ye hayran kaldı
Göztepe’nin yeni transferi Serdar Gürler, “İlk defa beni böyle isteyen bir taraftar gördüm. Önce karakterimle, sonra futbolumla layık olmaya çalışacağım” dedi G
Göztepe'nin İspanya La Liga'da Huesca takımından 1.5 yıllığına kiraladığı Serdar Gürler, sarı-kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye hayran kaldı. 27 yaşındaki tecrübeli sağ kanat, "Takımları nereye düşerse düşsün her zaman dolu stat oldu. Yorumları okuyorum herkes gibi, inanılmaz mutlu oldum. Tüylerim de diken diken oldu. İlk defa beni böyle isteyen bir taraftar gördüm. Bu taraftara önce karakterimle, sonra futbolumla layık olmaya, savaşmaya çalışacağım. Elimden gelenin fazlasını yapacağımı söyleyebilirim. İnşallah sezon sonuna kadar arkamızda dururlar. Onlarla nice başarılar yaşayacağımıza inanıyorum" dedi. Milli futbolcu, futblu özlediğini ve İspanya'da aradığı ortamı bulamadığını sözlerine ekledi.
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