12 Ocak 2019, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de yabancı transfer operasyonu

Göztepede yabancı transfer operasyonu
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 12.01.2019

'de ikinci yarıya Belek'te hazırlanıp döneminde İspanyol temsilcisi Huesca'dan kanat oyuncusu 'i renklerine bağlayan 'de teknik direktör , gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Takıma sol bek almak için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü bilgisini veren Özdeş, yabancı transferi yapıldığında bazı yabancıların kadrodan eleneceğini hatırlatıp, "Başkanımız yoğun mesai harcıyor. Şu an kadromuzda 16 yabancı futbolcumuz var ama 14 kişiyi listeye yazabiliyoruz. Dışarıda kalacaklar olacak. Belirlediğimiz ciddi bir oyuncu listesi mevcut. Ne aradığımızı biliyoruz" diye konuştu.

'nin yapısını çok sağlıklı bulduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Göztepe'de ciddi bir yatırım var, hayaller var. Şampiyonluklar yaşamak da bu hedeflerin arasında mutlaka olmalı. Kulübün geçmişine baktığımızda her sene ülkemizi Avrupa'da temsil etmeliyiz. Bu seneyi sağlıklı atlatmak için mücadelemizi vereceğiz. Göztepe kısa zamanda büyük başarılara imza atacak potansiyele sahip. Umuyorum, Göztepe'nin geçmişteki ve şimdiki enerjisiyle bu hedefleri gerçekleştiririz" yorumunu yaptı.

Henüz hiçbir yabancının ayrılmadığı temsilcisinde sezon başında lisansı askıya alınan Ghilas da kampı kadrosuna dahil edilmişti. Kadroda ilk etapta sakatlığı bulunan Traore'nin lisansının askıya alınması bekleniyor. Ayrıca Sarı-kırmızılılarda Antalya kampına dahil olan ilk idmanına çıktı.



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