13 Ocak 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Serdar Gürler: "Göztepe'ye layık olacağım"

Serdar Gürler: Göztepeye layık olacağım
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 13.01.2019

ekiplerinden 'nin 'nın Huesca takımından 1.5 yıllığına transfer ettiği kanat oyuncusu , ayağının tozuyla iddialı açıklamalar yaptı.

'de çok iyi karşılandığını ve hayal ettiği ortama geldiğini belirten deneyimli oyuncu, "Çok şanslıyım. Ben oynamak istiyorum, futboldan zevk almak istiyorum. 'da yeterli süre alamadım. Elbette birçok futbolcunun hayali olan İspanya'da oynadım. Fakat Türkiye'yi çok özledim. Sanki her zaman Göztepe'deymişim gibi bir hava oluşturuldu, oldukça heyecanlıyım. Göztepe'ye layık olacağım" dedi.

Yeni takımında idmanlara çok coşkulu gittiğini ifade eden Serdar, "Takım arkadaşlarım ve hocalarım beni çok güzel karşıladı. Göztepe taraftarını nerede olursam olayım çok iyi biliyorum. Her maç stadı doldurdular. Tüylerim diken diken oluyor. İlk defa beni bu kadar çok isteyen bir taraftar grubuna rastladım. Onlar için savaşacağım, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bornova Stadı'nda muhteşem bir atmosfer oluşuyor, yeni stadımız açıldığında oluşacak ambiyansı düşünemiyorum. Sezon sonuna kadar arkamızda dursunlar, nice başarılar gelecek. Onların karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepede yabancı transfer operasyonu Göztepe'de yabancı transfer operasyonu
Göztepede yabancı transfer operasyonu Göztepe'de yabancı transfer operasyonu
Göztepede Muhayer imzaya yakın Göztepe'de Muhayer imzaya yakın
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör