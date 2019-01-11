11 Ocak 2019, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Muhayer imzaya yakın

Göztepede Muhayer imzaya yakın
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 11.01.2019

Transferde İspanya'da Huesca forması giyen kanat oyuncusu 'i 1.5 yıllığına resmen kadrosuna katan ekibi , gözünü 'ya çevirdi.

Sarı-kırmızılılar takımında forma giyen orta saha Muhayer Oktay'ın da işini bitirdi. U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla boy gösteren 19 yaşındaki futbolcuyla en kısa sürede resmi sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Muhayer'in 14 Ocak'a kadar takıma dahil olacağı belirtildi. Göz-Göz'ün ettiği 'e ise 1.5 yıl için 1 milyon 100 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. Huesca'ya 400 bin Euro kiralama bedeli veren sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonuna da sahip olduğu açıklandı. Bu sezon için Serdar'a 400 bin Euro ödeme yapacak , gelecek sezon için de tecrübeli futbolcuya 700 bin Euro verecek. Serdar, sezon başında 'dan ekibi Huesca'ya transfer olmuştu.



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