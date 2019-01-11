11 Ocak 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Genç dinamo Göztepe’de
Giriş Tarihi: 10.01.2019
Serdar Gürler’i kiralayan Göztepe, F.Düsseldorf’tan ümit milli Muhayer Oktay’ı da aldı.
Göztepe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle yerli futbolcuya yönelen Göz-Göz, İspanya'da Huesca'da oynayan Serdar Gürler'i kiraladıktan sonra bir transferi daha bitirdi. Sarıkırmızılılar, Almanya'da Fortuna Düsseldorf'un rezerv takımında oynayan 19 yaşındaki Ümit Milli Takım oyuncumuz Muhayer Oktay ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Genç orta saha Düsseldorf rezerv takımıyla bu sezon 10 maçta forma giydi. Bu arada sezonu kapatan Adama Traore'nin lisansının askıya alınacağı öğrenildi. Fildişili sol bekten açılacak olan kontenjanın ise yabancı bir golcüyle doldurulması bekleniyor. İzmir temsilcisinde golcünün yanı sıra bir sol bek almak için de çalışmalar devam ediyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!