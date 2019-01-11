11 Ocak 2019, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Genç dinamo Göztepe’de

Genç dinamo Göztepe’de
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 10.01.2019

’i kiralayan , F.Düsseldorf’tan ümit milli ’ı da aldı.

'de çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle yerli futbolcuya yönelen Göz-Göz, 'da Huesca'da oynayan 'i kiraladıktan sonra bir transferi daha bitirdi. Sarıkırmızılılar, 'da 'un rezerv takımında oynayan 19 yaşındaki oyuncumuz ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Genç orta saha Düsseldorf rezerv takımıyla bu sezon 10 maçta forma giydi. Bu arada sezonu kapatan Adama Traore'nin lisansının askıya alınacağı öğrenildi. Fildişili sol bekten açılacak olan kontenjanın ise yabancı bir golcüyle doldurulması bekleniyor. temsilcisinde golcünün yanı sıra bir sol bek almak için de çalışmalar devam ediyor.
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