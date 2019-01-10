10 Ocak 2019, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe çare arıyor

Göztepe çare arıyor
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 10.01.2019

döneminde ekiplerinden Huesca'da top koşturan kanat oyuncusu 'le 1.5 yıllığına anlaşma sağlayan ekibi , yabancı kontenjanını boşaltabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Elde kalan golcü Nabil Ghilas'ı kampına götüren, 'yle ise bir türlü yollarını ayıramayan sarı-kırmızılıların Adama Traore'nin lisansını askıya alacağı bildirildi. Sezonun 8'inci haftasında deplasmanda oynanan müsabakasında sol diz çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan Fildişi Sahilli oyuncuya ikinci yarı lisans çıkarılmayacağı, 'nin bu formülle 1 yabancı futbolcuya kontenjan sağlayacağı bildirildi.
Ancak temsilcisinde başarılı bir dönem geçiren Traore ile yolların ayrılmayacağı, deneyimli futbolcunun tedavisinin bekleneceği ifade edildi. Mayıs sonunda sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki sol bekle tam iyileşmesi halinde yeniden kontrat imzalanabileceği vurgulandı. transferiyle hücum hattını güçlendiren Göztepe, yabancı transferini ya defansın soluna ya da forvete yapacak. Birçok isimle temas halinde bulunan yönetim bütçeyi ise kesinlikle sarsmayacak. Nokta atışı yapmayı planlayan Başkan kadroda kısıtlı değişim olacağını ve yerinde hamleler yapacaklarını açıklamıştı.

Göztepe'nin listesinde sol bekler Aziz Behich, ve Emilo İzaguirre yer alıyor.



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