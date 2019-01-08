Göztepe ilk kez basına açık çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek beldesinde devam ediyor.
Göztepe, Antalya kampında ilk kez basına açık bir antrenman gerçekleştirdi. Takım toplantısıyla başlayan antrenmanda oyuncular 5'e 2 çalışması yaptı. Daha sonrasında 4 gruba ayrılan oyuncular değişmeli olarak pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın devam eden bölümünde top kapma çalışmaları gerçekleştirilirken, Gassama ve Castro ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
Öte yandan çalışmanın bir bölümünde genç kalecilerle iddiaya giren deneyimli file bekçisi Beto, sıfırdan gol atmaya çalıştı. Üst üste şansını deneyen Portekizli kaleci topu ağlara gönderemeyerek iddiayı kaybetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!