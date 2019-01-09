09 Ocak 2019, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Serdar Gürler gün sayıyor

Serdar Gürler gün sayıyor
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 08.01.2019

’nin büyük ölçüde anlaşma sağladığı 27 yaşındaki sağ kanat , sarı-kırmızılı takıma imza atmak için geri sayıma geçti

Teknik Direktör Kemal Özdeş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren , ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibi Huesca'da forma giyen 'le büyük ölçüde anlaşma sağlayan Göztepe, oyuncunun kulübüyle olan bonservis sorununu çözmesi için beklemeye geçti. 2022 yılına kadar kontratı bulunan sağ kanadın, fazla forma şansı bulamadığı Huesca'dan kolaylık istediği bildirildi. 'da mutsuz olan Serdar'ın, Göz-Göz'e imza atmak için gün saydığı ifade edildi. Sezon başında 'dan 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Huesca'nın yolunu tutan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 11 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı. Serdar A Milli Futbol Takımı'nın formasını ise 7 kez başarıyla terletti.

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