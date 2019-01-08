08 Ocak 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’de yerli harekâtı

Göztepe’de yerli harekâtı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 07.01.2019

, ’da Huesca’dan ve ’dan ile ilgileniyor

Antalya'da çalışmalarını sürdüren , bir yandan da transfer taarruzuna devam ediyor. Yabancı kontenjanının dolu olması yüzünden yerli isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Kemal Özdeş'in raporu doğrultusunda 'da Huesca forması giyen kanat oyuncusu ile 'un orta sahası 'ün peşine düştü. İspanya La Liga'da fazla forma şansı bulamayan başarılı futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve Göz- Göz'ün bu transferde önemli mesafe kat ettiği bildirildi. 2022'ye kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki milli futbolcunun, bonservis sorununu çözer çözmez Göz-Göz'e imza atacağı belirtildi. Serdar'ın yanı sıra Kayseri'de yaşadığı sakatlık yüzünden eski formunda olmayan Deniz'i de isteyen ekibinin, renktaşıyla temasa geçtiği ifade edildi. 25 yaşındaki genç yıldız, bu sezon 11 maçta 1 gol, 2 asistlik bir katkı sağladı.

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