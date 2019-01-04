04 Ocak 2019, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de gündem Yasin

Göztepede gündem Yasin
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 04.01.2019

'de ikinci yarıya kampında hazırlanan 'de takımın ilk yarıdaki yıldızı 'in 'ye satılma ihtimali taraftarı böldü.

Taraftarların birçoğu, ilk devrede 7 gol, 2 asistle Göz-Göz'ün attığı 18 golün yarısına direkt katkıda bulunan yıldız futbolcunun satılmasının hata olacağını savundu. Bazı taraftarlar da gurbetçi futbolcu ayrılmakta ısrar ederse kadroda tutulmasının doğru olmayacağını belirtip, yerine 'den 'de gol kralı ünvanı bulunan Aatıf Chahechouhe'nun alınmasının yararlı olacağını dile getirdi.

'ye sezon başında 'dan olan 32 yaşındaki gurbetçi futbolcu Yasin'in, ilk yarının bitimine 2 maç kala göreve gelen teknik direktör 'le yıldızının barışmadığı iddiası da var. Özdeş yönetimindeki ilk maç olan randevusunda 70. dakikada oyundan alınmasına tepki gösteren , Ankaragücü'yle yapılan devrenin son karşılaşmasında da boynundaki sakatlık gerekçesiyle kadroda yer almamıştı. Transferde Traore'nin sakat olduğu defansın soluna da alternatif arayan Göz-Göz, önce dolu olan yabancı kontenjanını açmaya çalışacak. Kadrosunda 16 yabancı bulunan ekibi, ilk yarıda gözden çıkarılan Scarione ve Ghilas ayrılmayınca sözleşmelerini askıya almıştı.

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