04 Ocak 2019, Cuma
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Göz-Göz’de Tango zamanı
Giriş Tarihi: 03.01.2019
Son olarak Medellin’de oynayan 30 yaşındaki golcü German Cano ile görüşmelerini sıklaştıran Göztepe, imza için geri sayıma geçti
Hareketli günler yaşayan Göztepe, German Cano'yla imza aşamasına geldi. Sezonu Kolombiya ekibi Independiente Medellin'de tamamlayan Arjantinli golcü ile masaya oturan sarı-kırmızılıların, büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Takımından ayrılan 30 yaşındaki oyuncunun, Göztepe'ye sıcak baktığı belirtilirken; aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı bildirildi. Geçen sezon 47 maçta 31 gol atan Tangocu, transferin gerçekleşmesi halinde futbol kariyerinde ilk kez Avrupa'da forma giyecek.
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