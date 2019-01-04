04 Ocak 2019, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göz-Göz’de Tango zamanı

Göz-Göz’de Tango zamanı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 03.01.2019

Son olarak Medellin’de oynayan 30 yaşındaki golcü ile görüşmelerini sıklaştıran , imza için geri sayıma geçti

Hareketli günler yaşayan , 'yla imza aşamasına geldi. Sezonu Kolombiya ekibi Independiente Medellin'de tamamlayan Arjantinli golcü ile masaya oturan sarı-kırmızılıların, büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Takımından ayrılan 30 yaşındaki oyuncunun, Göztepe'ye sıcak baktığı belirtilirken; aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı bildirildi. Geçen sezon 47 maçta 31 gol atan Tangocu, transferin gerçekleşmesi halinde futbol kariyerinde ilk kez Avrupa'da forma giyecek.

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