05 Ocak 2019, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de kader kampı

Göztepede kader kampı
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 Giriş Tarihi: 05.01.2019

'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarını Belek'te sürdüren 'de sezonun ilk devresinde varlık gösteremeyen 5 oyuncunun kaderi kampta belli olacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıklarından dolayı bir türlü istikrarı yakalayamayan Cikalleshi ve Deniz Kadah'ın yanı sıra çok az forma şansı bulan Grillo, Samed Ali ile Gouffran gösterecekleri performansa göre takımda yer bulacak. Teknik direktör 'in mevcut kadroyla ilgili yönetime henüz rapor vermediği, 14 Ocak'ta sona erecek kamp sonrası takımdan gidecekleri belirleyeceği vurgulandı. Kampta 3. gününü geride bırakan 'de özellikle Cikalleshi ve ligdeki son Ankaragücü maçında iyi oynayıp göze giren Gouffran'ın oldukça hırslı olduğu öğrenildi.

İkinci yarıda Göztepe'yi üst sıralara taşımayı hedefleyen Kemal Özdeş'in yeni transferleri bir an önce 'da görmek istediği vurgulandı. Takımın en skorer oyuncusu 'i ise talip olan 'ye satmayı düşünen Başkan 'in sarı-lacivertliler ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Kafası oldukça karışan Yasin'in de bir an önce geleceğininin belirlenmesini beklediği kaydedildi. Dış transferde yurt içi ve dışında birçok futbolcuyu listesine alan sarı-kırmızılılar henüz somut adımlar atamadı. Toplam 16 yabancısı bulunan, bütçeyi rahatlatmak ve yabancı kontenjanını açmak için öncelikle Ghilas ve Scarione'yi elden çıkarmaya çalışan yönetimin hafta içinde çalışmalarını hızlandıracağı dile getirildi.

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