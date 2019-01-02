02 Ocak 2019, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den çifte kanca

Göztepeden çifte kanca
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

'de sezonun ikinci yarısı öncesi 'da kampa giren , listesine yurt dışından iki futbolcuyu ekledi.

Kanat oyuncusu 'i 'ye satmaya hazırlanan sarı-kırmızılıların 'da Cean forması giyen sağ kanat ile Arjantinli santrfor 'yla ilgilendiği öğrenildi. Bu sezon Fransa Lig 1'de Cean formasıyla 15 lig maçına çıkan Beauvue'nin kulübüyle sözleşmesi sürerken, kurmayların uygun bir bonservis bedeli çıkarılması halinde transferi gerçekleştirebileceği ifade edildi. Şu anda ekibi 'de görev yapan Cano'nun ise boşa çıktığı bildirildi. Transferde hem nokta atışı yapmak hem de bütçeyi sarsmak istemeyen 'nin aceleci davranmayacağı vurgulandı.

Futbolculuk kariyerine Troyes'te başlayan 30 yaşındaki Claudio Beauvue ülkesi Fransa'da Chateauroux, Bastia, Guingamp, ve Cean formalarını terletti. 'da ise Leganes ve Celta Vigo formalarını giyen deneyimli futbolcu toplam 307 maça çıkıp 70 gol attı. German Cano ise futbolculuk yaşamında hiç Avrupa'da oynamadı. 30 yaşındaki golcü ülkesi Arjantin ekibi Lanus'ta yeşil sahalara adım attı. Ardından yine Arjantin'de Chacarita Juniors'ta oynayan Cano, , Paraguay ve Kolombiya takımlarına oldu. Cano, 2018 yılı içinde Independiente Medellin'de 47 resmi maça çıkıp 31 gol attı. Hazırlıklarını 14 Ocak'a kadar 'da sürdürecek ekibinin toplam 3 takviye yapması bekleniyor.

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