Göztepe ve Bursa milli yıldız için karşı karşıya

Trabzon’da satış listesindeki milli sağ açığa Göztepe de talip. Başkan Mehmet Sepil, bizzat ilgilendiği transferi bir an önce noktalamak istiyor

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Göztepe, transfer çalışmalarına dört koldan hız verdi. İzmir ekibi, Trabzonspor'da satış listesine koyulan, Bursaspor'un da ilgilendiği Olcay Şahan'ı gündemine aldı. Teknik Direktör Kemal Özdeş'in de 31 yaşındaki sağ kanada olumlu rapor verdiği öğrenilirken, Göz-Göz, Trabzon'da 1.8 milyon euro kazanan futbolcunun, uygun bir bonservis bedeliyle transferini sonlandırmak istiyor.



Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba'nın alınmasını çok istediği ve girişimlerde bulunduğu eski öğrencisi için Göztepe Başkanı Mehmet Sepil bizzat ilgileniyor. Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin için Bursaspor ile kapışan Göztepe, yeşil-beyazlılar ile girdiği savaştan yine mutlu ayrılmak istiyor.



Bordo-mavililerle sözleşmesi 2020'de bitecek Olcay Şahan, sol kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor. Milli yıldız, bu sezon Trabzonspor'da oynadığı 14 karşılaşmada 1 gol, 4 asistlik bir katkı sağladı.