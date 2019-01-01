01 Ocak 2019, Salı

BURSASPOR

Göztepe ve Bursa milli yıldız için karşı karşıya

BURSASPOR
Giriş Tarihi: 31.12.2018

Trabzon’da satış listesindeki milli sağ açığa de talip. Başkan , bizzat ilgilendiği transferi bir an önce noktalamak istiyor

'de ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen , transfer çalışmalarına dört koldan hız verdi. İzmir ekibi, Trabzonspor'da satış listesine koyulan, Bursaspor'un da ilgilendiği 'ı gündemine aldı. Kemal Özdeş'in de 31 yaşındaki sağ kanada olumlu rapor verdiği öğrenilirken, Göz-Göz, Trabzon'da 1.8 milyon euro kazanan futbolcunun, uygun bir bonservis bedeliyle transferini sonlandırmak istiyor.

Bursaspor'da teknik direktör 'nın alınmasını çok istediği ve girişimlerde bulunduğu eski öğrencisi için Göztepe Başkanı bizzat ilgileniyor. Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan için Bursaspor ile kapışan Göztepe, yeşil-beyazlılar ile girdiği savaştan yine mutlu ayrılmak istiyor.

Bordo-mavililerle sözleşmesi 2020'de bitecek Olcay Şahan, sol kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor. Milli yıldız, bu sezon Trabzonspor'da oynadığı 14 karşılaşmada 1 gol, 4 asistlik bir katkı sağladı.

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