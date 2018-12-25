25 Aralık 2018, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe eski golcülerini aradı

Göztepe eski golcülerini aradı
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 Giriş Tarihi: 25.12.2018

Spor Toto 'de deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 yenerek devreyi 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan 'de golcülerin performansı hayal kırıklığı yarattı.

Kadrosunda Jarome, Cikalleshi ve gibi forvetleri bulunan ekibi bu oyunculardan ilk yarıda verim alamadı. Sezon başında ekibi 'den transfer olan Jarome, 14 maçta sadece 3 gol atarken, Cikalleshi ve Samed Ali ligde siftah yapamadan 2018 yılını tamamladı.

Jarome ise , ve son Ankaragücü müsabakalarında gol sevinci yaşadı. İngiliz futbolcunun performansı geçen sezonlarda 'de forma giyen Jahovic, ve 'nın oldukça gerisinde kaldı.

Şu an Konyaspor'da forma giyen Jahovic, 2016-17 sezonunda 1'inci Lig'de ilk yarıda 17 maçta 13 gol atmayı bildi. O sezonu 21 golle tamamlayan Makedon futbolcu Göztepe'nin 'e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. Jahovic, Süper Lig'de Göztepe formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Geçen sezonun ilk yarısında 16 maça çıkan deneyimli forvet 14 gol attı. Jahovic ocak ayında Konyaspor'a satıldı. 'da kiralık forma giyen Umut Nayir de 2016-17 sezonunun ilk devresinde 14 maça çıkıp 7 kez fileleri sarstı ve sezonu 13 golle kapattı. Dünyaca ünlü Senegalli Demba Ba ise geçen sezonun ikinci yarısında forma giymeye başladığı İzmir ekibinde 13 karşılaşmada 7 kez sevinç yaşadı.

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