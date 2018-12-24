24 Aralık 2018, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de transfer harekatı başlıyor

Göztepede transfer harekatı başlıyor
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 Giriş Tarihi: 24.12.2018

'de ilk yarının son haftasında 'de Ankaragücü'nü 3-0 yenerek kara bulutları dağıtan ve devreyi 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan transfere odaklandı.

İkinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen sarı-kırmızılıların en az 3 takviye yapacağı öğrenildi. ekibinin ilk olarak Adama Traore'nin sakatlığı nedeniyle sol bek arayışı içerisine gireceği, teknik direktör 'in sağ kanat ve santrfor da istediği kaydedildi. Yönetime geniş kapsamlı rapor vermeye hazırlanan Özdeş'in 3 nokta transferle özlenen 'yi oluşturacağını söylediği bildirildi. Özdeş'in ayrıca takımdan gideceklerin listesini de Sepil'e vereceği vurgulandı.

Göztepe ilk olarak sezonun ilk devresinde lisansları çıkmayan golcü Nabil Ghilas ve orta saha 'yi elden çıkarmaya çalışacak. İki oyuncuyu kesin olarak göndermek isteyen yönetim gelen tüm teklifleri değerlendirecek. Kulüplerle anlaşılamaması halinde futbolcularla bir araya gelinecek. Göztepe son çare olarak ise Ghilas ve Scarione ile karşılıklı anlaşma zemini arayacak. Bu sezon beklentileri karşılayamayan Yoan Gouffran ve Sokol Cikalleshi'nin de yapılacak transferlere göre takımdan ayrılması gündeme gelecek.

Devreyi en iyi şekilde planlayacaklarını ifade eden Kemal Özdeş, "Tüm camia takımımızı üst sıralarda görmeyi arzuluyor. Biz de bu doğrultuda gereken çalışmaları yapacağız" dedi.

Göztepe hayata döndü

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe hayata döndü Göztepe hayata döndü
Kemal Özdeş: Bugün kazanmak önemliydi Kemal Özdeş: "Bugün kazanmak önemliydi"
Göztepe 3 puanı 3 golle aldı Göztepe 3 puanı 3 golle aldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör