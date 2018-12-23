23 Aralık 2018, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe hayata döndü

Göztepe hayata döndü
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 23.12.2018

'de ilk yarının son haftasında Kadir Has Stadı'nda Ankaragücü'nü 3-0 yenerek 5 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdıran derin bir nefes aldı.

Haftalardır oynadığı kötü ve aldığı sonuçlarla taraftarını üzen sarı-kırmızılılar, eski teknik patronu Bayram Bektaş'ın çalıştırdığı Ankaragücü'ne patladı. Pozitif futbol ve farklı galibiyetle kara bulutları dağıtan tatile oldukça mutlu girdi. Bektaş'ın yerine dümene geçen deneyimli çalıştırıcı de 0-0 sona eren maçının ardından ikinci müsabakasında galibiyetle tanıştı. En çok eleştirilen oyuncuların başında gelen golcü Jerome ve kanat oyuncusu Gouffran'ın da skora katkı sağlaması Göztepe cephesini ayrıca sevindirdi. Takımın en skorer ismi Yasin'den boynundaki sakatlığı nedeniyle yararlanamayan ekibinde 11'de sahaya çıkan Fransız Gouffran bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

Devreyi 22 puanla orta sıralarda noktalayan Göztepe ara transfer döneminde yapacağı takviyeler için de çalışmalarını hızlandırdı. Kemal Özdeş çok kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. İki tamımın da son 5 haftada kötü sonuçlara imza attığını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Bizim için kazanmak son derece önemliydi. Çok mutluyum ve oyuncularımı kutluyorum. Maçın ilk 10 dakikalık bölümünde üretken olamadık ama rakibe de pozisyon vermedik. İkinci yarı takımım daha doğru oynadı. Bunu karşılığını da 3 puan alarak gördük. Devreyi güzel bitirdik artık ligin ikinci yarısı için planlama başlayacak. Göztepe her zaman ligin üst sıralarını hedefleyecek. 'nda da tur atladık. Kupada da başarılı olmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

Göztepe bu sezon 'un ardından Ankaragücü'ne de yenerek deplasmanlardaki 2'nci galibiyetini aldı. İzmir ekibi 2-14 Ocak tarihleri arasında Belek'te kampa girecek.



Kaynak: DHA
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