    24 Ekim 2018, Çarşamba

    GÖZTEPE A.Ş.

    Göztepe'de şov zamanı

    Göztepede şov zamanı
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    ekibi, son 5 maçında sadece ’ya kaybetti. Topladığı 12 puanla ’ya göz dikti.

    'de 2-0'lık sonuçla deviren , son 5 haftaya damga vurdu. Sezona istediği gibi başlayamayan ve 1-0 kaybettiği Alanya maçından sonra toparlanan sarı-kırmızılılar son 5 karşılaşma baz alındığında en iyi performansı gösteren ekip oldu.

    Bu periyotta ve Beşiktaş'ı 2-0, 'u 2-1, 'u da 3-2 mağlup eden Bayram Bektaş'ın öğrencileri, sadece deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Son 5 haftanın lideri konumuna gelen Göztepe'de sesleri de yükselmeye başladı.

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