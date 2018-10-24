Göztepede şov zamanı

İzmir ekibi, son 5 maçında sadece Kasımpaşa’ya kaybetti. Topladığı 12 puanla Avrupa’ya göz dikti.

Beşiktaş'ı İzmir'de 2-0'lık sonuçla deviren Göztepe, son 5 haftaya damga vurdu. Sezona istediği gibi başlayamayan ve 1-0 kaybettiği Alanya maçından sonra toparlanan sarı-kırmızılılar son 5 karşılaşma baz alındığında en iyi performansı gösteren ekip oldu.

Bu periyotta Kayserispor ve Beşiktaş'ı 2-0, Trabzonspor'u 2-1, Konyaspor'u da 3-2 mağlup eden Bayram Bektaş'ın öğrencileri, sadece Kasımpaşa deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Son 5 haftanın lideri konumuna gelen Göztepe'de Avrupa sesleri de yükselmeye başladı.