Göztepede şov zamanı

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Göztepe'de şov zamanı
Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018
İzmir ekibi, son 5 maçında sadece Kasımpaşa’ya kaybetti. Topladığı 12 puanla Avrupa’ya göz dikti.
Beşiktaş'ı İzmir'de 2-0'lık sonuçla deviren Göztepe, son 5 haftaya damga vurdu. Sezona istediği gibi başlayamayan ve 1-0 kaybettiği Alanya maçından sonra toparlanan sarı-kırmızılılar son 5 karşılaşma baz alındığında en iyi performansı gösteren ekip oldu.
Bu periyotta Kayserispor ve Beşiktaş'ı 2-0, Trabzonspor'u 2-1, Konyaspor'u da 3-2 mağlup eden Bayram Bektaş'ın öğrencileri, sadece Kasımpaşa deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Son 5 haftanın lideri konumuna gelen Göztepe'de Avrupa sesleri de yükselmeye başladı.
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