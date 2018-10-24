    24 Ekim 2018, Çarşamba

    GÖZTEPE A.Ş.

    Göztepe'de Gouffran bardağı taşırdı

    Göztepede Gouffran krizi
    GÖZTEPE A.Ş.
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Spor Toto 'de geçen hafta 'ı evinde 2-0 yenerek 6'ncı sıraya kadar yükselen 'nin Fransız oyuncusu Yoan Gouffran, teknik ekibin ve yönetimin sabrını taşırdı.

    Geçen sezon büyük umutlarla ekibi 'tan kadroya dahil olan ancak geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan deneyimli oyuncu, maçı öncesi takım arkadaşı 'le tartıştı. Diğer oyuncuların araya girmesiyle tartışma kavgaya dönüşmeden önlenirken, Gouffran Beşiktaş müsabakasının 21 kişilik kadrosuna dahil edilmedi. Sürekli 11'de görev yapan Alpaslan ise yedeğe çekildi. Hem performans olarak çıkışa geçemeyen hem de disiplinsiz hareketleriyle huzuru bozduğu öğrenilen Gouffran'ın kalan 8 maçta görev almasının zor olduğu ifade edildi.

    Sezon başında teknik direktör Bayram Bektaş'ın çok şeyler beklediği kanat oyuncusunun devre arasında satış listesine konulacağı belirtildi. Geçen sezon 30 maçında toplam 1982 dakika sahada kalan 32 yaşındaki Gouffran, maratonu 1 gol ve 2 asistle tamamladı. Bu sezon ise sadece 4 maçta 118 dakika oynayan Gouffran varlık gösteremedi. Elde kalıp lisansları askıya alınan ve Nabil Ghilas'la birlikte gönderilmesi düşünülen oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da bitecek.

    Öte yandan ligin 10'uncu haftasında Ege derbisinde pazartesi günü Akhisarspor'la deplasmanda karşılaşacak Göz-Göz'de sakatlıkları süren kaleci Beto, stoper Reis, orta saha Deniz ve sol bek Traore'nin tedavileri sürüyor. Beto, Reis ve Deniz'in karşılaşmaya yetişeceği bildirilirken, maçında sol diz ön çapraz bağı kopan Traore'nin 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

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