    24 Ekim 2018, Çarşamba

    GÖZTEPE A.Ş.

    Göztepe’de herkes golcü

    Göztepe’de herkes golcü
    GÖZTEPE A.Ş.
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Spor Toto ’de başarılı bir grafik çizen ’de geride kalan 9 haftada her mevkiden en az 1 oyuncu gol atma sevinci yaşadı.

    'de herkes golcü

    'de son 5 haftadan çıkardığı 4 galibiyetle sıralamada 6. basamağa çıkan Göztepe, 9 haftada rakip filelere 12 gol bıraktı. Maç başına 1.3 gol ortalaması yakalayan temsilcisinde 6 farklı oyuncu, bu sezon gol atma sevinci yaşadı. Kaleci Beto haricinde her mevkide forma giyen en az bir oyuncu bu sezon gole imza koyarken, takımın en skorer ismi ise attığı 5 golle oldu. Kariyerinde en golcü sezonunu 2016/2017 sezonunda 'da forma giyerken yaşayan Öztekin, sezonu 11 golle noktalamıştı. Yasin'in ardından en skorer oyuncu ise İngiliz forvet Jerome oldu. Ligin 4. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından birkaç gün önce takıma takılan Jerome, ve maçında fileleri sarsarak kalitesini gösterdi. Halil Akbunar, Andre Castro, Reis ve de bu sezon bir kez gol atmayı başardı. Sarı-kırmızılı takımın evinde 'a kaybettiği müsabakada ise Sadık Çiftpınar kendi ağlarını havalandırmıştı.
    Öte yandan sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Beto, Deniz ve Reis'in tedavilerine başlandı. Üç oyuncunun da pazartesi günü oynanacak olan Akhisarspor maçına yetişmesi bekleniyor.
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
    Göztepede Gouffran krizi Göztepe'de Gouffran krizi
    Göztepede şov zamanı Göztepe'de şov zamanı
    PFDK sevkleri açıklandı! G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş... PFDK sevkleri açıklandı! G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör