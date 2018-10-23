    23 Ekim 2018, Salı

    GÖZTEPE A.Ş.

    Süper Lig'de son 5 haftanın lideri Göztepe

    Süper Ligde son 5 haftanın lideri Göztepe
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 23.10.2018

    Spor Toto 'de zorlu engelini 2-0'lık skorla aşan , son 5 haftaya damga vurdu.

    Sezona istediği gibi başlayamayan ve 1-0 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor maçından sonra toparlanan sarı-kırmızılılar son 5 karşılaşma baz alındığında en iyi performansı gösteren ekip oldu. Bu periyotta ve 'ı 2-0, 'u 2-1, 'u da 3-2 mağlup eden temsilcisi, sadece deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Hanesine 12 puan yazdıran , son 5 haftanın lideri konumuna geldi. Bu periyotta Göztepe'den sonra en iyi performansı gösterdi. Galatasaray, son 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan topladı.

    Müthiş bir çıkış yakalayan Göztepe, 5 maçta rakip filelere 10 gol bırakıp, kalesinde ise 6 gol gördü. Geride kalan 9 haftada 15 puan toplayıp averajla 6'ncı sıraya yükselen Göztepe'de Avrupa sesleri de yükselmeye başladı. Teknik ekip ve yönetimden bu konuda net açıklamalar gelmese de taraftarlar takımlarının bu sezon ilk 5 içinde yer alacağına inandıklarını ifade etti. Ligin ilk haftalarında zorlu bir takvimi geride bırakan sarı-kırmızılılar, Galatasaray, , Trabzonspor ve Beşiktaş müsabakalarında sadece 1 kez kayıp yaşadı. Artık daha kolay bir fikstüre kavuşan Göztepe, kalan 8 haftada bir tek zirve mücadelesi veren 'le oynayacak. İzmir ekibi bu hafta son sıradaki Akhisarspor'a konuk olacak.

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