Göztepe’den çıkış yok

Ligde 45 yıl sonra Kartal’ı avlayan sarı-kırmızılılar, Bornova’da taraftarı önünde 4’te 4 yaptı. İzmir ekibi, F.Bahçe ve Trabzon’u da yenerek Büyükler’e korku saldı

Beşiktaş'ı 2-0 yenerek eli boş gönderen Göztepe'de keyifler yerinde. İç sahada üst üste 4. kez kazanan İzmir temsilcisi, 45 yıl sonra Beşiktaş'ı sahasında yenmenin mutluluğunu yaşadı. Güçlü rakibi karşısında son galibiyetini 27 Nisan 2002 tarihinde İnönü Stadı'nda alan sarı-kırmızılılar, bu kötü seriye de son noktayı koydu. 4 Büyükler'e karşı aldığı galibiyetlerle dikkat çeken İzmir ekibi, evinde F.Bahçe, deplasmanda Trabzon'u yenmeyi başardı.



AVRUPA HEDEFİNE DOĞRU



Lider G.Saray'ın 4 puan gerisinde 6. sıraya yükselen Göz-Göz, Avrupa hayali kurmaya başladı. İzmir ekibinin penaltı canavarı Beto, Beşiktaş maçında da sahne alıp Oğuzhan'a geçit vermezken, Türkiye'ye geldiği günden beri penaltıda 6. kez kalesine duvar ördü. İkinci golün mimarları Berkan Emir ve Reis de unutamayacakları bir akşam yaşadı. 2. golde ortayı yapan Berkan ilk asistine imza atarken, Karius'u mağlup eden Reis de Türkiye'de siftah yaptı.