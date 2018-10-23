    23 Ekim 2018, Salı

    GÖZTEPE A.Ş.

    Göztepe’den çıkış yok

    Göztepe’den çıkış yok
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    Ligde 45 yıl sonra ’ı avlayan sarı-kırmızılılar, Bornova’da taraftarı önünde 4’te 4 yaptı. ekibi, F.Bahçe ve ’u da yenerek Büyükler’e korku saldı

    'ı 2-0 yenerek eli boş gönderen 'de keyifler yerinde. İç sahada üst üste 4. kez kazanan temsilcisi, 45 yıl sonra Beşiktaş'ı sahasında yenmenin mutluluğunu yaşadı. Güçlü rakibi karşısında son galibiyetini 27 Nisan 2002 tarihinde İnönü Stadı'nda alan sarı-kırmızılılar, bu kötü seriye de son noktayı koydu. 4 Büyükler'e karşı aldığı galibiyetlerle dikkat çeken İzmir ekibi, evinde F.Bahçe, deplasmanda 'u yenmeyi başardı.

    AVRUPA HEDEFİNE DOĞRU

    Lider G.Saray'ın 4 puan gerisinde 6. sıraya yükselen Göz-Göz, Avrupa hayali kurmaya başladı. İzmir ekibinin penaltı canavarı Beto, Beşiktaş maçında da sahne alıp Oğuzhan'a geçit vermezken, 'ye geldiği günden beri penaltıda 6. kez kalesine duvar ördü. İkinci golün mimarları Berkan Emir ve Reis de unutamayacakları bir akşam yaşadı. 2. golde ortayı yapan Berkan ilk asistine imza atarken, Karius'u mağlup eden Reis de Türkiye'de siftah yaptı.

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