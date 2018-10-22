Göztepede 45 yıllık hasret sona erdi

Spor Toto Süper Lig’de haftayı Beşiktaş galibiyetiyle kapatan Göztepe’de keyifler yerinde. İç sahada üst üste 4. kez kazanan İzmir temsilcisi, 45 yıl sonra Beşiktaş’ı sahasında yenmenin mutluluğunu yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bornova Stadı'nda Beşiktaş'ı Jerome ve Wallace Reis'in golleriyle yenen Göztepe'de büyük bir sevinç yaşanıyor. Güçlü rakibi karşısında iyi bir oyunla galibiyete uzanan sarı-kırmızılılar, 9 maçın ardından 15 puana ulaşmayı başardı. Beşiktaş galibiyetiyle Bornova Stadı'nda üst üste oynadığı 4. maçtan da galibiyetle ayrılan Bayram Bektaş'ın öğrencileri, tam 6022 gün aranın ardından Beşiktaş'ı devirmeyi başardı. Rakibi karşısında son galibiyetini 27 Nisan 2002 tarihinde alan sarı-kırmızılılar, o tarihten sonra rakibini hiç devirememişti. Beşiktaş karşısında 27 Nisan 2002 tarihinde son galibiyetini İnönü Stadyumu'nda alan Göz Göz, İzmir'de 45 senedir deviremediği rakibini yenerek bu kötü seriye de son noktayı koydu.



BÜYÜKLER DİŞ GEÇİREMEDİ

Ligde geride kalan 9 haftada 5 galibiyet alan Göz Göz, bu sezon ligin büyük takımlarına karşı aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 3. haftada Bornova Stadı'nda Halil Akbunar'ın attığı golle Fenerbahçe'yi yenen İzmir temsilcisi, 6. haftada ise Trabzonspor deplasmanında Yasin'in attığı gollerle 3 puana uzanmıştı. Son olarak Beşiktaş'ı deviren sarı-kırmızılılar, Galatasaray'a ise deplasmanda tek golle kaybetti.



BETO YİNE SAHNEDE

Göztepe'nin penaltı canavarı Beto, Beşiktaş maçında da sahne aldı. 19. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı penaltı sonrasında Oğuzhan Özyakup'a geçit vermeyen Portekizli eldiven, maçın seyrini değiştirdi. Beto'nun kurtardığı penaltının ardından sarı-kırmızılı takım daha atak bir oyun oynarken, karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Öte yandan Beto, Türkiye'ye geldiği günden bu yana penaltı atışlarında 6. kez rakiplerine geçit vermedi. Tecrübeli eldiven penaltı atışlarında Deniz Türüç, Güray Vural, Yatabare, Seleznyov, Burak Yılmaz ve son olarak Oğuzhan'a şans tanımadı.



REİS VE BERKAN SİFTAH YAPTI

Göztepe'nin ikinci golünün mimarları olan Berkan Emir ve Wallace Reis, sarı-kırmızılı forma altında unutamayacakları bir akşam yaşadı. İkinci golde ortayı açan Berkan Emir Göztepe forması altında ilk asistini yaparken, kafa vuruşuyla Karius'u mağlup eden Wallace Reis de sarı-kırmızılı forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı.