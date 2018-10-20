Sivasspor hazır kıta

Fenerbahçe'yi eli boş göndermek isteyen Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı ve kampa girip maç saatini beklemeye başladı. Üst sıralara yükselme adına her iki takım açısından büyük önem taşıyan karşılaşmaya ise kırmızı-beyazlı taraftarların ilgisi çok yüksek. Teknik direktör Tamer Tuna da iki maçlık yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ