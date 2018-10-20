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Sivasspor hazır kıta
Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 19.10.2018
Fenerbahçe'yi eli boş göndermek isteyen Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı ve kampa girip maç saatini beklemeye başladı. Üst sıralara yükselme adına her iki takım açısından büyük önem taşıyan karşılaşmaya ise kırmızı-beyazlı taraftarların ilgisi çok yüksek. Teknik direktör Tamer Tuna da iki maçlık yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi.
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