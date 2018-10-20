Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe evinde Beşiktaş'ı ikinci yarıda bulduğu goller 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Bornova İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Göztepe ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Son 5 maçında kaybetmeyen ancak deplasmanda oynadığı 3 maçta berabere kalan Beşiktaş Göztepe deplasmanında da eli boş döndü.

Stat: Bornova

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Borges, Poko, Yasin Öztekin, Castro, Jerome

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Medel, Roco, Caner Erkin, Lens, Hutchinson, Tolgay Arslan, Babel, Oğuzhan Özyakup, Vagner Love

Sarı kartlar: Dk. 20 Reis (Göztepe), Dk. 40 Lens (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada ceza saha dışında topla buluşan Oğuzhan'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

16. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Reis ve Roco'nun yükseldiği top dışarı çıktı. Hakem Fırat Aydınus'un korneri gösterdiği pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla Fırat Aydınus pozisyonu izleme kararı verdi. Pozisyonda topun Reis'in eline değdiğini tespit eden Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. 19'uncu dakikada penaltıyı kullanan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda, kaleci Beto topu kornere çeldi.

26. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

45. dakikada sağ taraftan Yasin Öztekin'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde müsait durumdaki Borges'in kafa vuruşunda, Gökhan Gönül meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Babel'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Vagner Love'ın, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi, golsüz eşitlikle tamamlandı.

PENALTI KAÇTI

Mücadelenin 18. dakikasında Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşu Reis kornere çeldi. Fırat Aydınus, VAR'dan gelen uyarıyla oyunu durdurdu. Beşiktaşlı futbolcuların yoğun bir şekilde panltı itirazı vardı. VAR'a danışan Fırat Aydınus, Reis'in elle oynadığını tespit etti ve penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Oğuzhan Özyakup, penaltıyı kullandı. Ancak kaleci Beto kurtarmayı başardı. Portekizli kaleci Göztepe kariyerinde 6. kez penaltı atışında gole izin vermedi.