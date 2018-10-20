    21 Ekim 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    MAÇ SONUCU l Göztepe evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti l ÖZET

    Beşiktaş İzmirde yıkıldı!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    Spor Toto 'in 9. haftasında Göztepe evinde 'ı ikinci yarıda bulduğu goller 2-0 mağlup etti.

    Spor Toto 'in 9. haftasında Göztepe evinde 'ı konuk etti. Bornova İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Göztepe ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Son 5 nda kaybetmeyen ancak deplasmanda oynadığı 3 maçta berabere kalan Beşiktaş Göztepe deplasmanında da eli boş döndü.

    Erman Toroğlu: Penaltıdan önce faul var

    Stat: Bornova

    Hakemler: , Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

    Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Borges, Poko, Yasin Öztekin, Castro, Jerome

    Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Medel, Roco, , Lens, Hutchinson, Tolgay Arslan, Babel, Oğuzhan Özyakup, Vagner Love

    Sarı kartlar: Dk. 20 Reis (Göztepe), Dk. 40 Lens (Beşiktaş)

    "Şenol Güneş takımda kimin penaltı atacağını bilmiyor"

    MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

    4. dakikada ceza saha dışında topla buluşan Oğuzhan'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

    16. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Reis ve Roco'nun yükseldiği top dışarı çıktı. Hakem Fırat Aydınus'un korneri gösterdiği pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla Fırat Aydınus pozisyonu izleme kararı verdi. Pozisyonda topun Reis'in eline değdiğini tespit eden Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. 19'uncu dakikada penaltıyı kullanan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda, kaleci Beto topu kornere çeldi.

    26. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

    45. dakikada sağ taraftan Yasin Öztekin'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde müsait durumdaki Borges'in kafa vuruşunda, Gökhan Gönül meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

    45+2. dakikada Babel'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Vagner Love'ın, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

    Karşılaşmanın ilk devresi, golsüz eşitlikle tamamlandı.

    Göztepe - Beşiktaş (Maçtan kareler) GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ (MAÇTAN KARELER)

    PENALTI KAÇTI

    Mücadelenin 18. dakikasında Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşu Reis kornere çeldi. Fırat Aydınus, VAR'dan gelen uyarıyla oyunu durdurdu. Beşiktaşlı futbolcuların yoğun bir şekilde panltı itirazı vardı. VAR'a danışan Fırat Aydınus, Reis'in elle oynadığını tespit etti ve penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Oğuzhan Özyakup, penaltıyı kullandı. Ancak kaleci Beto kurtarmayı başardı. Portekizli kaleci Göztepe kariyerinde 6. kez penaltı atışında gole izin vermedi.

    Penaltı kaçıran Oğuzhana taraftardan sert tepki PENALTI KAÇIRAN OĞUZHAN'A TARAFTARDAN SERT TEPKİ

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Süper Ligde güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu!
    VARın çalıştığı maç olsun "VAR'ın çalıştığı maç olsun"
    Beşiktaş TLye geçti! İşte yeni maaş tablosu! Beşiktaş TL'ye geçti! İşte yeni maaş tablosu!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör