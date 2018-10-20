    20 Ekim 2018, Cumartesi

    GÖZTEPE A.Ş.

    Göz-göz’e 6 müjde

    Göz-göz’e 6 müjde
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 19.10.2018

    ile 'de karşılaşacak 'ye 6 müjde birden geldi. Milli aradan bu yana sakatlıkları yüzünden teknik heyeti düşündüren sağ bek Gassama, kanat Halil Akbunar, golcü Cikalleshi, stoper Grillo, orta saha Deniz ve Borges hafta boyu takımla çalıştı. Sakatlığı süren Traore dışında eksik bulunmayan Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş oldukça rahatladı.

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