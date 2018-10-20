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Göz-göz’e 6 müjde
Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 19.10.2018
Beşiktaş ile İzmir'de karşılaşacak Göztepe'ye 6 müjde birden geldi. Milli aradan bu yana sakatlıkları yüzünden teknik heyeti düşündüren sağ bek Gassama, kanat Halil Akbunar, golcü Cikalleshi, stoper Grillo, orta saha Deniz ve Borges hafta boyu takımla çalıştı. Sakatlığı süren Traore dışında eksik bulunmayan Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş oldukça rahatladı.
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